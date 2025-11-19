Ankara Çankaya’da taksi şoförü ile tartışan alkollü M.K., ruhsatlı tabancayla 3 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, durakta bulunan diğer taksi şoförlerinin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Kasım gecesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışan M.K., yanındaki ruhsatlı tabancayla 3 el ateş etti. Taksinin güzergahtaki başka bir durağa yönlendirilmesiyle, H.H.K. yardım istedi. Silah sesleri sırasında duraktaki diğer şoförler büyük panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı, mermilerin taksiye isabet ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.