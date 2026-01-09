Cem Aydın, KYK bursuna yapılan bin TL’lik artışa sert sözlerle tepki gösterdi. CHP Gençlik Kolları, Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, açıklanan burs artışının “zam değil, sefalet ilanı” olduğunu vurguladı.

KYK burslarının her yıl kasım sonu–aralık başında açıklandığını hatırlatan Aydın, bu yıl zammın yeni yıla sarkmasını eleştirerek, “Bu gecikmenin sebebi beceriksizlik mi, utanç mı?” diye sordu. Açıklanan rakamın, gecikmenin nedenini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

“Günlük burs 133 TL: Bu parayla kim geçinebilir?”

2025’te 3 bin TL olan KYK bursunun 2026 itibarıyla 4 bin TL’ye çıkarılmasını değerlendiren Aydın, bu tutarın günlük karşılığının 133 TL olduğuna dikkat çekti.

“Bu hayat pahalılığında 133 TL ile bir öğün bile zor” diyen Aydın, örneklerle durumu anlattı:

Orta boy filtre kahve: yaklaşık 170 TL

Ortalama tavuk döner: yaklaşık 250 TL

Bir kitap: bursun çok üzerinde

Aydın, Osman Aşkın Bak’a seslenerek,

“Bir tavuk dürümün bile ancak yarısı alınabiliyor. Soruyorum: Bu dürümün yarısını kim yedi?” dedi.

“Yurtlara yüzde 45 zam, öğrenciye bin TL artış”

CHP’li Aydın, geçtiğimiz aylarda KYK yurtlarına yapılan yüzde 45’lik zam ile burs artışı arasındaki farkın altını çizdi.

“Koğuştan bozma yurt odalarına yüzde 45 zam yapanlar, gençlere bin TL’yi reva gördü ve bunu müjde diye sundu” ifadelerini kullandı.

“Gençliği de yarattıkları sefalete kurban ettiler”

Açıklamasında emekli maaşları, asgari ücret ve gençlerin yaşam koşullarını birlikte değerlendiren Aydın,

“Emekli umutsuz, emekçi umutsuz, gençler umutsuz. Gençliği de yarattıkları sefalete kurban ettiler” dedi.

Özgür Özel ve İmamoğlu vurgusu

Aydın, Özgür Özel’in sözlerini hatırlatarak, geçmişte bir KYK bursuyla 45 et döner alınabildiğini, bugün ise ancak 8 tane alınabildiğini söyledi.

İstanbul örneğini de veren Aydın, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin öğrenciye burs verdiğini ve 16 öğrenci yurdu ile hizmet sunduğunu hatırlattı.

“Umutsuzluğa yer yok”

Açıklamasının sonunda gençlere seslenen Aydın,

“Hiçbir genç arkadaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Sefalet varsa, sefalete karşı mücadele de var” dedi.

“Gençlerin sefalete mahkum olmadığı, umutla filizlendiği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” mesajını verdi.