Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre;

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı boyunca artarak devam eden haciz dalgasının, 2026 yılının ilk haftasında da hız kesmeden sürdüğünü açıkladı.

Farklı il ve ilçelerdeki icra daireleri tarafından satışa çıkarılan büyükbaş hayvanlara dikkat çeken Gürer, “Çiftçi yeni yıla umutla değil, icra memuruyla girdi. Hayvanlar ahırda zayıflıyor, üretici ise tükeniyor” dedi.

TARIM SEKTÖRÜ 2026’YA DA BORÇ VE HACİZLE GİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün 2026 yılına da sorunlu başladığını, borç döndürmenin her geçen gün zorlaştığını vurguladı.

2025 yılını ağır koşullar altında geçiren çiftçinin, 2026’nın ilk günlerinde de traktörüne, tarlasına ve en acısı ahırındaki hayvanına el konulduğunu belirten Gürer, yaşananların üretim açısından ciddi bir alarm olduğunu ifade etti.

“CANLI HAYVANLAR SATIŞTA!”

Bir ilçede 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2026 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesine dikkat çeken Gürer, şunları söyledi:

“Daha yılın sekizinci gününde bilirkişi heyeti ahırlara girip hayvan sayıyor. Rapordaki ifade her şeyi özetliyor:

‘Hayvanların genel sağlık durumları orta seviyede olup, yer değişimi ve hava şartlarından dolayı kilo verdikleri görülmüştür.’

İcra kıskacındaki hayvan bile stresten eriyor.”

Toplamda 1 milyon 37 bin TL değer biçilen bu hayvanların, bir üreticinin alın teri ve geleceği olduğunu belirten Gürer,

“Buzağılar daha büyümeden icra dairesinin satış listesine düşmüş durumda. Çiğ süt fiyatı düşük, yem fiyatı ve ahır giderleri yüksek olursa hayvancılık ithalata teslim olur” dedi.

LÜLEBURGAZ’DA 20 BÜYÜKBAŞ HARAÇ MEZAT

Ömer Fethi Gürer, Lüleburgaz’da icra kıskacına alınan üreticiye ilişkin çarpıcı tabloyu da paylaştı:

“2026 yılının ilk haftasında toplam 20 adet büyükbaş hayvan satışa çıkarıldı.

Bilirkişi raporlarına göre; ağırlıkları 215 ile 300 kilogram arasında değişen 13 adet düve ve erkek dana ile 7 adet buzağı icra listesinde yer alıyor.”

TARLA, TRAKTÖR, SAMANLIK… TARIMIN TAMAMI HACİZDE

CHP’li Gürer, 8 Ocak 2026 itibarıyla icradan satışa çıkarılan varlıkların, tarımdaki çöküşün belgesi niteliğinde olduğunu söyledi.

İcraya Konu Varlıklar:

Tarla: 5.870

Bağ: 455

Traktör: 72

Tarım Makinesi: 52

Samanlık ve Besi Damı: 27

“Bu rakamlar sadece birer istatistik değil, tarımdan kopan hayatların özetidir” diyen Gürer, hacizlerin 2026 yılında katlanarak artmasından endişe duyduklarını belirtti.

“ÇİFTÇİ MİLLİ EKONOMİNİN EFENDİSİYDİ, ŞİMDİ İCRANIN MAĞDURU”

Ömer Fethi Gürer, açıklamasını sert sözlerle sürdürdü:

“2025 çiftçi için kayıp yıldı. 2026’dan beklenti verimli bir yıl olmasıydı.

Ancak bankalar kredi için çiftçiye ‘Bağ-Kur borcun varsa önce onu öde’ diyor.

Girdi maliyetleri katlandı, icralar ise erteleme çağrılarımıza rağmen sürüyor.”

“5 bin 870 tarla icralık olur mu?

72 traktör yediemin otoparklarında çürümeye terk edilir mi?

Üreticiyi toprağına küstürdünüz, hayvanını elinden aldınız.”

“Ahırdaki ineği, tarladaki traktörü satarak bu ülkeyi doyuramazsınız” diyen Gürer, icra dairelerinin adeta tarım makinesi pazarına dönüştüğünü söyledi.

“HACİZLER DERHAL DURDURULMALI” ÇAĞRISI

CHP’li Gürer; Borçların ötelenmesi, İcraların durdurulması, çiftçi ve besiciye ek destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çiftçiden tarlasını, traktörünü; besiciden hayvanını, ahırını alırsanız nasıl ayakta duracak? Tarımı ithalata bağımlı hale getirmek çözüm değil.”

“Bankaya kredi almaya giden üreticiye ‘Bağ-Kur prim borcunu öde gel yoksa kredi yok’ demek ne demek? Üretimdeki çiftçiye, besiciye bu eziyet neden?” sorularını yöneltti.

Gürer, Meclis’te verdikleri borç erteleme ve icra durdurma kanun tekliflerinin gündeme alınması çağrısında bulundu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.