Akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarların fiyatları, bu yıl bellek çiplerindeki arz sıkıntısı nedeniyle ciddi bir şekilde artacak. Samsung, Qualcomm ve Arm, küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka veri merkezi yatırımlarının mobil cihaz ve ev elektroniği için gerekli çiplerde tedarik sorununa yol açtığını açıkladı.

Haftalık Oksijen Gazetesi’nin Financial Times'da yayınlanan habere dayanarak verdiği bilgiye göre, yapay zekaya dayalı akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları büyük ölçüde artacak.

ÇİP ÜRETİMİNDE BÜYÜK SIKINTI

Las Vegas’taki CES fuarında konuşan Arm CEO’su Rene Hass, bellek çiplerinde yaşanan daralmayı “son 20 yılda gördüğüm en ağır sıkıntı” diye nitelendirdi.

Samsung eş CEO’su TM Roh ise durumun “emsalsiz” olduğunu ve tüketiciye “kaçınılmaz şekilde” yansıyacağını söyledi.

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi teknoloji devleri, gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştıracak devasa veri merkezleri için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu merkezlerde yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanılıyor.

Bu talep patlaması nedeniyle çip üreticileri Samsung, SK Hynix ve Micron üretim kapasitelerini tüketici odaklı bellekten HBM’e kaydırmış durumda. Samsung’un geçen çeyrekte faaliyet karının üçe katlanması da büyük ölçüde HBM satışlarından kaynaklandı.

Micron, Aralık ayında artan veri merkezi talebi nedeniyle “Crucial” tüketici markasını sonlandırdığını duyurdu.

“DRAMATİK DURUM”

Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, sıkıntının “oldukça dramatik” olduğunu belirterek sorunun, “dünyada yalnızca beş-altı şirketin olağanüstü sermaye harcamalarıyla veri merkezi kurmasından” kaynaklandığını söyledi.

Morgan Stanley analistleri, bellek maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle birçok üreticinin bu yılın ilk yarısında ürün fiyatlarını “önemli ölçüde yükselteceğini” öngörüyor. Bu durumun Android telefonlar ve Windows PC satışlarını düşürmesi bekleniyor.

Piyasa araştırma kuruluşu IDC, Aralık 2025 raporunda Apple ve Samsung’un uzun vadeli tedarik anlaşmaları sayesinde fiyat baskısını daha iyi kontrol edebileceğini bildirdi. İki şirket, bileşen tedariklerini iki yıl önceden garanti altına alıyor.

Bellek sıkıntısının uzaması halinde akıllı telefon pazarının 2026’da %5,2 daralabileceği belirtiliyor. En ağır etkiyi düşük segment Çinli üreticiler yaşayacak.