İskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zaman zaman şiddetini artıran dalgalar, sahil kesiminde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Doğu Akdeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA