Ocak 2026’da Galeri Soyut, aynı zaman diliminde iki farklı salonda gerçekleşen iki kişisel sergiyle Ankaralı sanatseverleri birey, mekân ve toplumsal düzen üzerine düşünmeye davet ediyor.

Galerinin A Salonu’nda Hatice Yaman’ın “Çizgiler Arasında / Between the Lines” başlıklı sergisi yer alıyor. Sergi, gündelik hayatın sistematik akışı içinde bireyselliğin nasıl silikleştiğini, yukarıdan ve mesafeli bir bakışla ele alıyor. Yaman’ın işleri, düzenin içindeki tekrarları ve anonimleşmeyi çizgisel kompozisyonlar üzerinden görünür kılıyor.

B Salonu’nda ise Arda Selim’in “Yeniden / Again” sergisi izleyiciyle buluşuyor. Selim, bireyin kendi yaşamını yeniden kurma iradesini mekânsal ve kavramsal katmanlar aracılığıyla ele alırken, kişisel alanların nasıl inşa edildiğine odaklanıyor.

İki sergi birlikte düşünüldüğünde; biri düzenin içindeki anonimleşmeyi, diğeri ise bu düzen karşısında kurulan kişisel alanları merkeze alan tamamlayıcı bir anlatı sunuyor. Galeri Soyut’un A ve B Salonlarında eş zamanlı olarak izlenebilecek sergiler, izleyiciyi hem toplumsal yapılarla hem de bireysel varoluşla yüzleşmeye çağırıyor.

Yer: Galeri Soyut / Çankaya

Açılış: 9 Ocak Cuma

Saat: 18.00 – 20.00