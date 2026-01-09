Muş’ta sahipsiz bırakılan hayvanlara gösterdiği duyarlılıkla dikkat çeken besici Önder Elarslan’a, Muş Belediyesi destek sağladı. Muş merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan Elarslan, özellikle kış aylarında sokaklara terk edilen at ve eşekleri bularak ahırında barındırıyor.

Yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan, ancak kış mevsiminde sahipleri tarafından kaderine bırakılan sahipsiz hayvanları tek tek tespit eden Elarslan, ihbarlar doğrultusunda da harekete geçiyor. Topladığı at ve eşekleri köydeki ahırına götüren Elarslan, bakım ve beslenmelerini kendi imkânlarıyla üstleniyor.

Ahırını Sahipsiz Hayvanlara Açtı

Kendisine ait 10 koyunun bulunduğu ahırı iki bölüme ayırarak sahipsiz hayvanlar için alan oluşturan Elarslan’a, Muş Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ton saman yardımı yapıldı. Yem desteği, belediye encümeni ve belediye çalışanları tarafından teslim edildi.

“Ölüme Terk Edilen Hayvanlara Sahip Çıkıyorum”

Kış şartlarında hayvanların zor durumda bırakıldığını belirten Önder Elarslan, sahipsiz hayvanları buldukça koruma altına almaya devam edeceğini söyledi. Elarslan, yem sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek belediyenin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve desteklerinden dolayı Muş Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.