Ankara’nın Altındağ ilçesinde mahalle buluşmaları yeni yılın ilk programıyla sürdü. 2026 yılının ilk mahalle buluşması, Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, programda Altındağlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Şair Baki, Örnek, Zübeyde Hanım, Plevne, Gültepe, Ulucanlar, Gülpınar, Güneşevler, Yıldıztepe, Altınpark, Hacılar, Aydınlıkevler, Doğantepe ve Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin katıldığı buluşmada, vatandaşlar katıldıkları kurslar ve düzenlenen gezilerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Başkan Tiryaki, kadınların talep ve önerilerini de dinledi.