Bursa'da bir vatandaş, Aksa Doğalgaz tarafından gönderilen doğalgaz faturasına itiraz etti. Vatandaş, önceki aylarda aynı miktarda doğalgaz kullanmasına rağmen faturanın olağanın çok üzerinde geldiğini söyledi.

Yaşadığı durumu anlatan vatandaş, durumun bununla da sınırlı kalmadığını belirterek aylardır kendi adına ödediği abone numarasının fatura üzerinde farklı bir isimle göründüğünü iddia etti. Vatandaş "Hep aynı abone numarasıyla ödeme yapıyordum. Bu ay baktım, numara aynı ama isim başka birine ait" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Hem fatura yüksek hem isim farklı"

Vatandaş, kullanımda bir artış olmadığını özellikle vurgulayarak, Evdeki düzen aynı, kombi ayarı aynı. Ama fatura iki katına yakın geldi. Üstelik kendi aboneliğimde başka bir isim çıkıyor. Bunu kim, nasıl değiştirdi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şikayetler Artıyor

Benzer iddialar sadece Bursa ile sınırlı değil, Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden de vatandaşlar, aynı kullanım olmasına rağmen yüksek tutarlı faturalar geldiğini belirtiyor.