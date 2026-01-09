Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Seda Ateş Yanar, yaptığı açıklamada, Mamak Belediyesi’nin çalışmalarını eleştirdi.

Mamak’ın Ankara’nın kalbi olduğunu ve burada yaşayan insanların hizmetin en iyisine laik olması gerektiğini söyleyen Seda Ateş Yanar “Ancak bugün görüyoruz ki; yollarımız köstebek yuvasına dönmüş, kış kapıya dayanmışken asfalt ve kaldırım çalışmaları yarım bırakılmış, sosyal yardımlarda “bizden-sizden” ayrımı baş göstermiştir.

Belediye koridorlarında liyakat değil, siyasi referansların havada uçuştuğu durumlar bizleri derinden yaralamaktadır. Mamak’ın öz evlatları iş beklerken hatta işten atılırken , dışarıdan getirilen kadrolarla belediyeyi yönetmeye çalışmak, bu şehrin insanının hakkına girmektir.” dedi

Tasarrufun tedbirlerinin yanlış uygulandığını söyleyen Seda Ateş Yanar “Tasarrufunuz Zirvekent’teki garibin aşından, Çarşı İçi Caddesinin temizliğinden, Yeşilbayır’daki parkın bakımından, Kutludüğün’deki asfaltından yapılıyor. Bu yaptığınız Mamak’a ihanettir!

2026 yılının bu beceriksiz yönetim anlayışından kurtuluşun ve gerçek hizmet belediyeciliğine duyulan özlemin yılı olacağını biliyoruz. Milletimiz her şeyi görüyor, bizler de her bir kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz. Siz burada parti içi çekişmelerinizle birbirinizi yerken Mamak’ın dertleri büyüyor. Mamak halkı size bu şehri “yönetin” diye emanet etti, olan hizmetleri “yok edin” diye değil!” diye konuştu.