Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı, mezuniyet oyunu kapsamında tiyatroseverleri klasik bir eserle buluşturuyor. Sadık Şendil’in kaleme aldığı 7 Kocalı Hürmüz, genç oyuncuların performansıyla sahnelenecek.

Oyun, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Matine gösterimi saat 15.00’te, suare gösterimi ise saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Ersin Ayhan’ın üstlendiği yapımda, dramaturji Gülşen Karakadıoğlu’na, koreografi ise Bahar Özkan ve Murat Özkan’a ait. Işık tasarımı Eser Dursun tarafından hazırlandı. Etkinliğin 10 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olduğu belirtildi.



İki Seans, Tek Gün Sahne Heyecanı

Yenimahalle Belediyesi’nin Ocak ayı tiyatro programı kapsamında yer alan mezuniyet oyunu, hem gündüz hem de akşam seansıyla izlenebilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0312 344 08 98 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.