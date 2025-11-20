Gençlerbirliği, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Volkan Demirel ile takım kaptanı Dimitrios Goutas açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’a Saygımız Var Ama Hedefimiz Puan Almak”

Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray’ın ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu belirterek karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Demirel, Göztepe ve Başakşehir maçlarında ortaya konan oyundan memnun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Galatasaray maçının bizim adımıza çok değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için sahada olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. İyi çalışan ve oyun disiplinine bağlı bir takımımız var. Galatasaray’ın oyununu tahmin ediyoruz, bunun üzerine kurduğumuz planı sahaya yansıtacağız.”

Onyekuru’nun Son Durumu: “Sorun Para Değil, Sakatlık”

Sezonun flaş transferlerinden Henry Onyekuru’nun durumunu değerlendiren Demirel, Nijeryalı oyuncunun fiziksel olarak yükselişte olduğunu söyledi. Onyekuru’nun antrenman kaçırmasıyla ilgili çıkan iddiaları yalanlayan Demirel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Onyekuru bir antrenmana parasal nedenlerle değil, dizindeki ağrı nedeniyle çıkmadı. Fiziksel anlamda yükselişe geçti. Şu an ilk 11 için soru işaretleri olsa da tamamlayıcı oyuncu olarak çok değerli. Takımda herhangi bir sorun yok.”

“Maaş Ödemeleriyle İlgili Büyük Bir Problem Yok”

Demirel, kulüp personelinin maaşlarının ödenmediği iddialarını da yanıtlayarak Türkiye’de birçok kulüpte benzer gecikmeler yaşandığını belirtti:

“1-2 aylık gecikmeler kabul edilebilir durumlardır. Geçen hafta tüm personelin maaşları yatırıldı.”

Goutas: “Osimhen’e Karşı Oynamak İsterdim ama Yerine Gelecek İsim de Çok Güçlü”

Takım kaptanı Dimitrios Goutas ise Galatasaray karşısında sahada ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Büyük takımlarda her zaman kaliteli oyuncular bulunduğunu söyleyen Yunan savunmacı, şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen’e karşı oynamak isterdim fakat o olmayacak. Ancak yerine oynayacak isim de en az onun kadar kaliteli olacaktır ve bizi zorlayacaktır. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Beşiktaş maçında olduğu gibi agresif oynarsak iyi bir sonuçla ayrılabiliriz.”