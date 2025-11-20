Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 12:09:08'de, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. Depremin odak derinliği 8,8 km olarak ölçüldü. Bu sarsıntı, yerel halk tarafından hissedildiği bildiriliyor.

Detaylar:

Yer / Üs: Bahçe, Osmaniye

Büyüklük: 4,4 Mw

Tarih: 20 Kasım 2025

Saat: 12:09:08 (TSİ)

Enlem / Boylam: 37.14417 N, 36.61722 E

Derinlik: 8,8 km Ters Yönde Giden Sürücüye Büyük Ceza İçeriği Görüntüle

Kaynak: AFAD Deprem Dairesi