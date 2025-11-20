Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 12:09:08'de, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. Depremin odak derinliği 8,8 km olarak ölçüldü. Bu sarsıntı, yerel halk tarafından hissedildiği bildiriliyor.
Detaylar:
-
Yer / Üs: Bahçe, Osmaniye
-
Büyüklük: 4,4 Mw
-
Tarih: 20 Kasım 2025
-
Saat: 12:09:08 (TSİ)
-
Enlem / Boylam: 37.14417 N, 36.61722 E
-
Derinlik: 8,8 km
-
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km
Detay:https://t.co/gkwo3Mc1A4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi