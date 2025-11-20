AA muhabirinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, bu yıl ön kayıt yaptıran ve kayıt güncellemesi yapan 1 milyon 799 bin 835 kişi arasında kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi.

Kesin kayıt işlemleri 11 Kasım’da başladı ve yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek. Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak.

Hac Vizesi ve Pasaport Uyarısı

Hac vizesi başvurusunda bulunacak adaylardan, yeni pasaport alacak veya mevcut pasaportunu güncelleyecek olanların 30 Kasım’dan sonra il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları gerekiyor. Bu sayede Suudi Arabistan makamlarından vize alan adaylar, kutsal topraklarda yapılacak ibadetler öncesi eğitimlere katılabilecek.

Hac Tarihleri

Hacca gidiş: 18 Nisan – 22 Mayıs 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının sürecin her aşamasında resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.