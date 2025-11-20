Perşembe (20 Kasım 2025): Ilık ve Parçalı Bulutlu

Haftanın ilk gününde Marmara, Ege ve Akdeniz’de parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. İç Anadolu ve Doğu bölgelerde sıcaklıklar 1 ila 10 derece arasında değişirken, batıda 15–25 derecelere kadar çıkıyor. Karadeniz’de hafif yağış geçişleri görülüyor.

Cuma (21 Kasım 2025): Batıda Yağışlı Sistem Yaklaşıyor

Cuma günü özellikle Ege ve Marmara kıyılarında yağışlı hava etkisini gösteriyor. İç kesimlerde bulutlu ve yer yer sisli hava hakim. Sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürüyor.

Cumartesi (22 Kasım 2025): Sağanak Yağış Uyarısı

Hafta sonu Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun büyük bölümünde hava parçalı bulutlu. Akdeniz ve İç Anadolu’da sıcaklıklar 16–25 derece aralığında.

Pazar (23 Kasım 2025): Yağışlar Azalıyor

Pazar günü yağışlar büyük ölçüde etkisini kaybediyor. Karadeniz’de parçalı bulutlu hava görülürken, Marmara ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Pazartesi (24 Kasım 2025): Batıdan Yeni Yağışlı Sistem

Yeni haftanın ilk günü özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz’in batısında yağışlı bir hava bekleniyor. Trakya ve Ege’de sağanak yağış etkili olurken, iç bölgelerde hava çok bulutlu.

Salı (25 Kasım 2025): Yağışlar Devam Ediyor

Salı günü yağışlar Karadeniz’in büyük bölümünde etkili. Doğu ve İç Anadolu’da hava kapalı ve parçalı bulutlu. Batı bölgelerde hafif bir sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Çarşamba (26 Kasım 2025): Yağışların Etki Alanı Genişliyor

Haftanın son gününde özellikle Batı ve Orta Karadeniz’de yağışlar etkisini sürdürüyor. Akdeniz kıyılarında güneşli hava hâkimken, iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir.

Sonuç: Kasım’ın Son Haftası Ilık ve Zaman Zaman Yağışlı Geçecek

MGM verilerine göre 20–26 Kasım 2025 haftasında Türkiye genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sağanaklara, kuvvetli rüzgârlara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Haftalık Hava Tahmini

📆(20 - 26 Kasım 2025)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KTI28VxSFQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 19, 2025