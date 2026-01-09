Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışı için kritik süreç başladı. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen yasa teklifine odaklanıldı. Düzenleme öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantının ayrıntıları da ortaya çıktı.

Yüzde 12,9 yerine yüzde 18,6 zam

Toplantıda alınan karara göre, 2025 yılında 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için daha önce gündemde olan yüzde 12,9’luk artıştan vazgeçildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık zam oranının yansıtılması benimsendi.

Yeni en düşük emekli maaşı belli oldu

Yapılacak düzenleme hayata geçtiğinde, en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye yükselecek. Yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklisini kapsayan artışın, yasa teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

Emekliler zamlı maaşı bekliyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın ardından emeklilerin beklentisi yükselirken, hükümetin bu adımı özellikle en düşük maaş alan emekliler için rahatlatıcı bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Zamlı maaşların kısa sürede hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emekli aylıkları yıl içinde nasıl değişti?

Türkiye’de emekli maaşları son 6 yılda enflasyon farkları, refah payı ve taban aylık düzenlemeleriyle önemli ölçüde yükseldi. 2020 yılında yaklaşık 1.500 TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşı, yapılan ardışık zamlar ve yasal düzenlemelerle 2026 yılı itibarıyla 18.939 TL seviyesine ulaştı. Böylece en düşük emekli aylığı, 6 yılda yaklaşık 12,6 kat artmış oldu. Ancak bu yükseliş, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücüne aynı oranda yansımadığı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yıllara göre en düşük emekli maaşı (TL)

Yıl En Düşük Emekli Maaşı (TL) 2020 1.500 2021 2.500 2022 3.500 2023 7.500 2024 10.000 2025 16.881 2026 18.939