Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, bazı milletvekillerine ait yasama dokunulmazlığı dosyalarıyla ilgili yeni bir süreç başladı. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nın işlemlerinin ardından Karma Komisyona havale edildi. Komisyon, dosyalarla ilgili değerlendirme yapacak.

Dosyası bulunan milletvekilleri açıklandı

Karma Komisyona gönderilen dosyalar kapsamında çok sayıda milletvekilinin ismi yer aldı. Dokunulmazlık dosyaları bulunan isimler şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.

Özgür Özel hakkında iki dosya

Listede yer alan isimlerden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyasının bulunduğu öğrenildi. Dosyaların içeriği ve sürecin nasıl ilerleyeceği, Karma Komisyonun yapacağı toplantıların ardından netlik kazanacak.