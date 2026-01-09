Ankara'nın Elmadağ ilçesi sınırlarında yer alan Karacahasan Köyü’nde cep telefonu kapsama alanı sorunu günlük yaşamı etkiliyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, telefon görüşmesi yapabilmek ve mobil iletişim hizmetlerinden yararlanabilmek için yerleşim alanı dışına çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Şebeke sinyalinin yetersizliği nedeniyle acil durumlarda iletişim kurulamadığı ifade eden köylüler, köy genelinde Turkcell hattının çekmediği, diğer operatörlerde de benzer sorunların zaman zaman yaşandığı belirtti. Vatandaşlar, Turkcell ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinden sıkıntılarının giderilmesi için çalışma gerçekleştirmesini talep etti.

Karacahasan Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla görüşebilmek amacıyla yüksek noktalara veya çevre yerleşimlere gitmek zorunda kaldığını aktardı. Günlük iletişim ihtiyacının karşılanamaması, özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler açısından sorun oluşturduğu dile getirildi. Köyde internet erişiminin de sınırlı olması, dijital hizmetlere ulaşımı zorlaştırırken; eğitim, sağlık ve resmi işlemler için telefon ve internet kullanımının gerekli olduğu belirtildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Köy sakinleri, yaşanan iletişim sorununun çözülmesi için Turkcell yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Bölgede baz istasyonu kurulması veya mevcut altyapının güçlendirilmesi talep edildi. Vatandaşlar, kalıcı bir çözüm sağlanması halinde köy yaşamının daha güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini dile getirdi.