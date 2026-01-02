Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Elmadağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Başkente yakınlığı nedeniyle özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören kayak merkezinde, ziyaretçiler pistte kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Başkent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Elmadağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Ocak ve mart ayları arasında, özellikle uzun tatiller ve hafta sonlarında ziyaretçi akınına uğrayan merkez, kar yağışının ardından yeniden hareketlendi.

Henüz kayak yapmak için yeterli kar seviyesine ulaşılmayan Elmadağ’da, vatandaşlar kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Soğuk havaya rağmen pistte uzun süre vakit geçiren ziyaretçiler, kış manzarasının tadını çıkardı.

Yaklaşık 1.850 metre rakıma sahip Elmadağ Kayak Merkezi’nde, hava koşullarının elverişli olması halinde hafta sonu yoğunluğun artması bekleniyor.