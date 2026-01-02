Bozkurt ilçesine bağlı Yaşarlı köyü yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu köy yolu ulaşıma açılırken, kar küreme aracının köye girişini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, aracından oyun havası müziği açıp, kar üzerinde oynayarak ekibi karşıladı. Kar küreme ekibinden Enes Rençber de kornaya basarak Mıh'a karşılık verdi. O anlar, kameraya yansıdı.