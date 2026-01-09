Un, şeker, yağ derdi yok… Sadece iki malzeme ile yapılan bu brownie tarifi, hem pratikliği hem de lezzetiyle mutfakta devrim yaratıyor. Sosyal medyada hızla yayılan tarif, “tatlı krizine en hızlı çözüm” olarak öne çıkıyor.

Malzemeler;

2 adet olgun muz

1 su bardağı kakao (şekersiz)

Yapılışı

Muzları bir kaba alıp pürüzsüz olana kadar iyice ezin. Kakao ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Karışımı yağlı kâğıt serilmiş küçük bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15–20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin, dilimleyerek servis edin.

Neden Bu Kadar Konuşuluyor?

Sadece 2 malzeme

Un ve rafine şeker içermiyor

Yapımı 5 dakika

Diyet yapanlar ve tatlıdan vazgeçemeyenler için ideal

DİP NOT;

Daha yoğun bir lezzet için fırından çıktıktan sonra üzerine birkaç damla eritilmiş bitter çikolata gezdirebilirsiniz. Kısa sürede hazırlanan, malzemesi cebinizi yakmayan bu brownie tarifi, mutfakta “yok artık” dedirten cinsten. Tatlı krizine hızlı ve sade bir çözüm arayanlar için birebir.