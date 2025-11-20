Erzurum’da gece sıcaklıkları -5 dereceye kadar düştü, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Park halindeki araçların camları buzla kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 15 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan’da Buzlanma ve Kırağı Oluştu

Ardahan’da da soğuk hava etkili olurken buzlanma ve don meydana geldi. Ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı, özellikle sabah saatlerinde yollarda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Kars’ta Gece Sıcaklığı -7 Derece, Araç Camları Buzlandı

Kars’ta gece sıcaklığı -7 dereceye düştü, araç camları buz tuttu. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Kars-Erzurum kara yolunda ise sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sürücülere Sis ve Don Uyarısı

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde etkili olan sis ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde hızın azaltılması, araç camlarının temizlenmesi ve önlemlerin alınması tavsiye edildi.