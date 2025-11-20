Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla Cleveland Cavaliers karşısında 28 sayı ve 11 ribauntla takımının en skorer ismi oldu. Rockets, deplasmanda Cavaliers’ı 114-104 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Takım arkadaşları Kevin Durant 20, Aaron Holiday 18 sayı kaydederken, Cavaliers’ta De’Andre Hunter 25, Donovan Mitchell 21 sayı üretti. Mitchell’in 19 sayısı son çeyrekte geldi.

Raptors, Philadelphia 76ers’ı 121-112 Mağlup Etti

Brandon Ingram ve RJ Barrett, 22’şer sayı ile oynayarak Toronto Raptors’ı galibiyete taşıdı. Deplasmanda oynanan maçta Jakob Poeltl 19, Immanuel Quickley 18 sayı üretirken, Raptors son 10 maçta 9. galibiyetini aldı.

Ev sahibi 76ers’ta Tyrese Maxey 24 sayı ve 9 asist, VJ Edgecombe ve Quentin Grimes 21’er sayı ile oynadı.

Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings’i 113-99 Yenerek Seriyi 7 Maça Çıkardı

Shai Gilgeous-Alexander, 33 sayı ve 8 ribaunt ile oynadığı maçta Thunder’ın en skorer oyuncusu oldu. Oklahoma City Thunder, deplasmanda Sacramento Kings’i 113-99 yenerek üst üste 7. galibiyetine ulaştı.

Thunder’da ayrıca Chet Holmgren 21 sayı, 7 ribaunt, Luguentz Dort 14, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti. Kings’te Dennis Schroder 21, DeMar DeRozan 17 sayı üretmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi. Pivot Domantas Sabonis, sol dizindeki ağrı nedeniyle maça çıkamadı.

Maç öncesi Russell Westbrook, eski takımı Thunder’ın sahasında tanıtılırken seyirciden büyük alkış aldı.