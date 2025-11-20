Uzm. Dr. Ayhan, kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasının karasineklerin ölüm mevsimini geciktirdiğini ve çoğalmalarına neden olduğunu ifade etti:

“İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar.”

Çöpler Karasinek Üremesini Kolaylaştırıyor

Ayhan, İzmir’de zaman zaman artan çöp sorununun da karasinekler için uygun üreme ortamı sağladığını söyledi. Biriken çöpler, çöp suları ve hayvan pislikleri sineklerin mekanik vektör olarak mikroorganizmaları insanlara taşımasını kolaylaştırıyor.

İnsan Sağlığı İçin Risk Oluşuyor

Karasinekler, temas ettikleri kirli yüzeylerden aldıkları mikroorganizmaları gıdaların üzerine taşıyarak enfeksiyon riski oluşturabiliyor. Uzm. Dr. Ayhan, alınabilecek önlemleri şöyle özetledi:

Gıda atıklarını ayrı ve sızdırmaz poşetlerde çöpe atmak

Evden başlayarak geri dönüşüm ve çöp ayrıştırmayı hedeflemek

Belediyenin konteyner ve geri dönüşüm desteklerini sağlamak

Sinek ilaçlamasının kaynağı kurutmadan yetersiz kalacağına dikkat etmek

“İlaçlama sinek popülasyonunu azaltıyor ancak olumsuz koşullar devam ettikçe sinekler yeniden çoğalıyor.”

İzmir’de Çevre ve Halk Sağlığı İçin Önlemler Önemli

Uzm. Dr. Ayhan, iklim değişikliği ve şehirdeki çöp sorunlarıyla mücadelede hem bireysel hem kurumsal önlemlerin kritik olduğunu vurguladı. Evden başlanacak çöplerin doğru şekilde ayrıştırılması ve belediyenin desteklediği ilaçlama ve konteyner sistemleri, karasinek sorununu azaltmada kilit rol oynuyor.