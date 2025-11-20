Rusya’da tıp fakültesini tamamlayan ve bir süre doktor olarak çalışan Güzel Amirova, kanserle mücadele sürecini “yeniden doğuş” olarak nitelendiriyor. 2019 yılında Türkiye’ye yerleşen sanatçı, 2020 yılında kanseri yenmesinin ardından geri dönüşüm malzemelerini sanat eserlerine dönüştürmeye başladı. Amirova, çalışmalarını şöyle özetliyor:

“Artık hastalık ve kötülük görmek istemiyorum, sadece güzellik yaratmak istiyorum.”

Geri Dönüşümden Sanat: Poşet, Pet Şişe ve Ambalajlar

Antalya Muratpaşa’da faaliyet gösteren Amirova, plastik, poşet, cam ve metal atıkları topluyor ve hiçbir kimyasal madde kullanmadan yalnızca ısı ve basınçla şekillendiriyor. Sanatçı, bu yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor:

“Toprakta ya da denizde bırakılan her plastik bir yara gibi. Ben bu atıkları güzelliğe dönüştürmek istedim.”

Amirova’nın eserleri arasında öne çıkan figürler: Şahmaran, Ağaç Kadın ve Deniz Kızı. Heykelleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve İnovasyon Merkezi ve Antalya Spor Salonu girişinde sergileniyor.

Her Atıkta Bir Hikaye, Her Plastik Bir Güzellik Potansiyeli

Sanatçının mesajı net: “Her atıkta bir hikaye, her plastikte bir güzellik potansiyeli var. Ben onları çöpten değil, hayattan kurtarıyorum.” Amirova, altın renkli salyangoz figürünü bulaşık deterjanı şişelerinden yaptığını belirterek, “Artık her şeyin güzel bir yanı var” diyor.

Çevre Bilincini Yaymak İçin Antalya’da Gönüllülerle Çalışıyor

Güzel Amirova, geri dönüşüm yoluyla çevre farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Yerli ve yabancı gönüllülerle birlikte poşet ve pet şişeleri toplayarak doğaya katkıda bulunuyor. Sanatçı, sürecini şöyle özetliyor:

“Her şey bir fikirle başlıyor. Benim fikrim de atıkları güzelliğe çevirmekti.”

Kanseri yenmek onun hayat yönünü değiştirdi ve sanat, Amirova için hem şifa hem de çevre bilinci yaratmanın yolu oldu.