İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yapılan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik kapsamlı operasyonun sonuçlarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde:

9’u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

434 bin 295 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

687 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde uluslararası standartlarda bir model sunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri paylaştı:

“Türkiye; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir göç yönetimi modeli sunmaktadır.”

81 İlde 27 Bin Personel Görev Aldı

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda;

EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı,

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından yapılan denetimlerde geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldü.

Denetimlere 27 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip ve 5 bin 579 kontrol noktası katıldı.

Kontrol edilen yerler:

4 bin 42 metruk bina

7 bin 794 umuma açık yer

470 terminal

3 bin 28 diğer alan

Toplam: 15 bin 334 nokta

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

