Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen orta saha oyuncusu Cem Üstündağ, teknik direktör Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Belözoğlu’ndan çok şey öğreneceğini belirterek milli takım hedefini de dile getirdi.

Antalya Kampını Değerlendirdi

Takımının Antalya kampındaki çalışmalarını anlatan Cem Üstündağ, yoğun ve yorucu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Kampın oldukça zorlu geçtiğini vurgulayan genç oyuncu, “Genç ya da tecrübeli fark etmeksizin herkes yüzde 100 performansla çalışıyor. 15-16 yaşındaki futbolcuların tecrübeli isimlerle birlikte mücadele etmesi bana büyük motivasyon veriyor. Herkesin özveriyle çalışması beni mutlu ediyor” dedi.

“Emre Belözoğlu Türkiye Futbolunun Efsanesidir”

Kasımpaşa’daki değişim sürecine değinen Cem Üstündağ, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun göreve başlamasıyla takımda yeni bir atmosfer oluştuğunu ifade etti. Üstündağ, “Emre Belözoğlu iddiaya göre Türkiye futbolunun efsane isimlerinden biridir. Benim pozisyonumda oynuyordu. Ondan çok şey öğreneceğim. Çok tecrübeli bir futbolcuydu. Bana yardımcı olacağına ve destek vereceğine inanıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda oyun stilindeki değişikliği net biçimde fark ediyoruz. Geldiği için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Ligin İlk Yarısı İçin Dikkat Çeken Sözler

Takımının sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremediğini belirten Cem Üstündağ, “İlk yarı bizim için iddiaya göre şanslı geçmedi. Gereksiz puanlar kaybettik. Kazanabileceğimiz maçları kazanamadık. İkinci yarıda daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Ancak bu süreç kolay olmayacak. Takımlar daha agresif olacak. Şampiyonluğa oynayanlar da ligde kalma mücadelesi verenler de kaybetmek istemeyecek. Biz takım olarak birlik olursak her rakibi yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sürekli Oynamak İstediğini Söyledi

Kasımpaşa’da her maç forma giymeyi hedeflediğini anlatan genç futbolcu, “Benim gözümde bir oyuncu ancak oynadıkça kendini geliştirebilir. Her maç ilk 11’de başladım mı, hayır başlamadım. Ama ben her karşılaşmada sahada olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. İlk yarıdan daha iyi olmak istiyorum. Özveriyle çalışırsam performansımın yükseleceğine inanıyorum” dedi.

A Milli Takım Hedefi

Uzun vadeli hedeflerinden de bahseden Cem Üstündağ, bir gün Türkiye A Milli Takımı’nda oynamayı çok istediğini belirtti. Üstündağ, “Kısa vadede hedefim Kasımpaşa’yı sezon sonunda en iyi noktaya taşımak. Gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Uzun vadeli hedefim ise iddiaya göre bir gün Türkiye milli takımında forma giymek” dedi.

Yurt Dışı Planları Soruldu

Türkiye dışında futbol oynamaya ilişkin soruya da yanıt veren Cem Üstündağ, şu an tamamen takımına odaklandığını söyledi. “Şu anda Kasımpaşa’ya ve kendime odaklıyım. İyi oynarsam fırsatlar kendiliğinden gelir. Önceliğim çok çalışarak performansımı artırmak” diyerek sözlerini tamamladı.