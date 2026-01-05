Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu’nda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Güllerpınarı Mahallesi Kemal Şuberi Sokak’taki okulun zemin katında yer alan bir sınıfta saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yangını fark eden okul yönetimi durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, öğretmenler ve idareciler öğrencileri tedbir amaçlı okul bahçesine çıkardı.

Alevler Kısa Sürede Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, sınıfta maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, yangının öğle arası nedeniyle boş olan sınıfta bulunan klima ünitesinden çıktığı belirlendi.

Kaymakam Öztürk: En Büyük Tesellimiz Kimsenin Zarar Görmemesi

Yangının ardından okula gelen Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Öztürk, yangının küçük çaplı olduğunu belirterek, “Öğle saatinde yaşanması nedeniyle öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Yapılan kontrollerde öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ya da personelimizden etkilenen kimse olmadığını gördük. Bu bizim için en büyük tesellidir” dedi.

Kaymakam Öztürk, zarar gören sınıfla ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve itfaiye ekipleriyle birlikte okulda alınacak önlemlerin değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Okulda 2 Gün Eğitim Yapılmayacak

Yangın sonrası alınan tedbirler kapsamında Kemal Şuberi İlkokulu’nda bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.