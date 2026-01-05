Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Konya’da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “far avı” yapıldığı yönünde gelen ihbarın ardından ekiplerin hızla harekete geçtiği bildirildi.

Araç ve Ruhsatsız Tüfeğe El Konuldu

Yapılan denetimlerde, gece saatlerinde far kullanarak avlandığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların avda kullandığı otomobile ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Ekipler, yasa dışı avcılık faaliyetleriyle ilgili gerekli tutanakları düzenledi.

81 Bin 604 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

DKMP tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şahıslar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldığı ve toplam 81 bin 604 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Yetkililer, doğal yaşamı tehdit eden yasa dışı avcılığa karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.