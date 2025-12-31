Erzurum'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü şehirde, yol ve kaldırımları buz kapladı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

- Ağrı

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, nehir ve dereler buz tutmaya başladı.

Yerlerde buzlanmaların olduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla kapladı.

Yoğunluğun olduğu hayvan pazarı ve yüzeyinde buz kütlelerinin aktığı Murat Nehri dronla görüntülendi.

Taşlıçay ve Hamur ilçelerinde dereler buzla kaplandı.

- Tunceli

Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yollarda kar küreme çalışması yaptı.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu, vatandaşlar araçlarına soğuktan korumak için halı ve battaniyeler örttü.

Kars Çayı'nın buz tutmayan bölümlerinde yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Kentin yüksek noktalarında ise kar ve yer yer tipi ulaşımı aksatıyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde yoğun buzlanma oluştu.