İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

“Gazze’deki insani durum felaket boyutunda. Kış koşulları bu tabloyu daha da kötüleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in, İngiltere öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülkenin destek verdiği ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği belirtildi.

İsrail’e Engelsiz İnsani Yardım Çağrısı

Söz konusu bildiride, İsrail yetkililerine yönelik şu çağrılar öne çıktı:

Gazze’ye engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması

Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler'in bölgede faaliyet göstermesine izin verilmesi

Çift kullanımlı ürünlere yönelik aşırı kısıtlamaların kaldırılması

İnsani yardımın geniş çapta ulaştırılabilmesi için sınır kapılarının açılması

Uluslararası Toplumdan Baskı Artıyor

İsviçre’nin açıklaması, Gazze’de derinleşen insani krize yönelik uluslararası baskının arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kış şartları, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunları daha da ağırlaştırıyor.