Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi İnci Taneleri’nin tanıtımında, diziyle özdeşleşen Sincanlı Erkal da yer aldı. Dansa eşlik eden şarkıda geçen “Kuyumcu değilim ama hak edeni iyi bozarım” sözleri, Dilber’in üçüncü sezondaki güçlü duruşu olarak yorumlandı. Tanıtım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler dizinin yeni sezonu için geri sayıma başladı.

İnci Taneleri Oyuncu Kadrosu Gücünü Koruyor

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizide başrolleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu yapımda güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Dizinin geniş kadrosunda ayrıca:

Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan yer alıyor.

İnci Taneleri Ne Zaman Başlayacak?

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla ocak ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan ilk tanıtım, dizinin yeni sezonda da çok konuşulacağının sinyalini verdi.