Keçiören Belediyesi, ramazan ayı süresince her akşam binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. İlçenin farklı mahallelerinde kurulacak 15 ayrı iftar alanında sıcak yemek ikramı yapılacak. Paylaşma ve dayanışma ruhunun ön plana çıkacağı organizasyonlarda vatandaşlar, ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

İftar sofraları; Kalaba Kent Meydanı, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Sancaktepe Taziye Evi, Bağlum Merkez Camii, Bağlum Şeyh Şamil Camii, İncirli Merkez Camii, Çaldıran Mahallesi Pazartesi Pazarı, Fatih Stadı, Gazino Osmanlı Halk Pazarı, Esertepe Mahallesi Salı Pazarı, Yayla Mahallesi Cuma Pazarı, Kanuni Pazar Yeri, Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı, Aktepe Son Durak ve Atapark Son Durak’ta kurulacak.

Yolda Kalanlara Kumanya Desteği

Belediye ekipleri, iftar saatine trafikte ya da yolda yakalanan vatandaşları da unutmadı. Akşam ezanı öncesinde ilçe genelinde kumanya dağıtımı yapılacak. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek dağıtımlarda, içinde hurma, su ve sandviç bulunan paketler vatandaşlara ulaştırılacak.

Eski Ramazanlar Keçiören’de Yaşatılacak

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek kültürel ve sanatsal etkinliklerle ilçede nostaljik bir atmosfer oluşturulacak. Kalaba Kent Meydanı, Bağlum Meydanı ve Atapark Son Durak’ta kurulacak etkinlik alanlarında konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve çeşitli sahne programları gerçekleştirilecek.

İftar sonrasında ney dinletileri, illüzyon gösterileri, çocuk atölyeleri, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah gösterileri ve ailelere yönelik yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da her akşam sahne alarak vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Başkan Özarslan’dan Davet

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ramazan ayına özel hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İlçe sakinlerinin huzurlu bir ramazan geçirmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Özarslan, tüm vatandaşları iftar sofralarına ve etkinlik alanlarına davet etti.

Ramazanın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Özarslan, Keçiören’de dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedileceğini kaydetti.