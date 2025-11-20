TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binaya ilişkin tartışmaları hem de bakanlığın yatırımlarına dönük eleştirileri değerlendirdi. Uraloğlu, “Tünelde en ufak bir çatlak yok, metroyla hiçbir bağlantısı bulunmuyor” dedi.

Yap-işlet-devret projeleri: ‘90 milyar dolarlık yatırım’

Bakan Uraloğlu, bakanlık bünyesindeki yap-işlet-devret projelerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 90 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu yöntem sayesinde birçok kritik yatırımın hayata geçtiğini söyleyen Uraloğlu, “Ulaştırma alanında yaptığımız 300 milyar dolarlık yatırımın üçte birini bu modelle gerçekleştirdik. Eğer bu imkanı kullanmasaydık, Güzeldere Tüneli’nden Avrasya’ya kadar pek çok projeyi yapamazdık” dedi.

Emtia fiyatlarındaki artışın, bu projelerin “doğru zamanda yapılmış yatırımlar” olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gebze’de çöken bina: ‘Tünelde tek bir deformasyon yok’

Gebze’de 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Uraloğlu, savcılık soruşturması tamamlanana kadar açıklama yapmaktan kaçındıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bölgede 2 bin 229 binayı yapım sürecinde bire bir kontrol ettik. Riskli dönemi tünelin kazı ve destekleme aşamasıdır. Bu süreçte hiçbir deformasyon tespit edilmedi. Tünel sağlam zeminden geçiyor. Çatlak yok, sızıntı yok. Olayın metro çalışmasıyla ilgisi yok.”

Uraloğlu, hukuki süreç tamamlandıktan sonra bakanlığın üzerine düşen bir sorumluluk çıkarsa gereğinin yapılacağını ifade etti.

İstanbul’daki veri sızıntısı: ‘4,7 milyon kişinin bilgisi satıldı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin veri sızıntısı iddialarında yeni bir ayrıntı paylaşan Uraloğlu, “USOM’un tespitine göre 4,7 milyon kullanıcının verisi İngiltere’ye sızdırılmıştır. Ajanlık arıyorsanız oraya bakın” dedi.

Hangi bilgilerin sızdırıldığına ilişkin belgelere sahip olduklarını söyleyen Bakan, telefon dinlemelerinin yalnızca mahkeme kararıyla yapılabileceğini vurguladı.

Siber güvenlik ve dolandırıcılık girişimleri

Bakan Uraloğlu, yerli siber güvenlik yazılımlarıyla günlük 17 milyon IP adresinin denetlendiğini belirtti.

“Bu çalışmalar sayesinde bugüne kadar 75 bin 603 büyük dolandırıcılık girişimini engelledik. Sadece son bir haftada 78,6 milyon zararlı erişimi durdurduk” dedi.

Yasal olmayan VPN’lerin veri sızıntısı riskini artırdığı uyarısını yinelerken, TÜRKSAT’ın sabit internet konusunda yeni bir inisiyatif alacağını ve Google-Türkcell veri merkezi ihalesinin yarın açıklanacağını ifade etti.

Bütçe komisyondan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2026 yılı bütçesi, komisyon oylamasıyla kabul edildi. Başkan Cevdet Yılmaz, komisyonun 19 Kasım saat 10.00’da yeniden toplanacağını duyurdu.