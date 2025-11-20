AB Komisyonu, bazı dijital kurallarda sadeleştirme içeren torba yasa teklifini açıkladı.

Açıklamada, Yapay Zeka Yasası'nın etkin bir şekilde uygulanmasının toplum, güvenlik ve temel haklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı belirtildi.

Yapay Zeka Yasası'nın sorunsuz biçimde yürürlüğe girmesi için rehberlik ve destek gerektiğine işaret edilen açıklamada, Komisyonun Yapay Zeka Yasası'nın yüksek riskli sistemlere ilişkin kurallarının ertelenmesini teklif ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 'AB Komisyonu, yüksek riskli yapay zeka sistemlerini düzenleyen kuralların uygulamaya girmesinin destek araçlarının kullanılabilirliğine bağlanmasını öneriyor.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yapay zekada yüksek riskli kullanıma yönelik kurallar konusundaki zaman çizelgesinin en fazla 16 aya çıkarılmasının teklif edildiği bildirildi.

Teklifin, yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyordu.

Yasaya göre, Ağustos 2026'da yüksek riskli yapay zeka sistemleri konusunda yükümlülüklerin başlaması bekleniyordu. Ancak yapılacak değişiklikle bu tarih ertelenmiş olacak.