Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul sürecinin sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da

Paylaşımda, Erdoğan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, 'Ayrıca diplomasideki durumu ele aldık. Tüm çalışmaları, onurlu bir barışa ve garanti altında güvenliğe yönlendirmeyi hedefliyoruz.' ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, barışın ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiği konusunda Türkiye ile aynı görüşün paylaşıldığını vurguladı.

'Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyon ve çabalarımızı sürdüreceğiz.' ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca, yeni yıla kadar savaş esirlerinin takasının sağlanması ve Ukraynalı savaş esirlerinin, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı sivillerin ve kaçırılan Ukraynalı çocukların yurda dönmesi için çalışıldığını belirtti.

Zelenskiy, 'Herkes, Karadeniz'de güvenliğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu güvenliği ancak Türkiye ile sağlayabiliriz. Bu destek için, Türkiye'ye ve şahsen Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a minnettarım. Aramızdaki ve milletlerimiz arasındaki güvene değer veriyor ve Türk diplomasisinin gücüne güveniyoruz.' ifadelerine yer verdi.