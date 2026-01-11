İngiliz Daily Mail gazetesinin, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalenin ardından cesaretlendiği ve Rusya ya da Çin harekete geçmeden önce Grönland’ın ele geçirilmesini istediği öne sürüldü.

Haberde, Trump’ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’na (JSOC) Grönland’ın işgaline yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdiği iddia edildi. Ancak üst düzey askeri yetkililerin, söz konusu planın yasa dışı olacağı ve Kongre’den destek alamayacağı gerekçesiyle bu girişime karşı çıktığı savunuldu.

Askeri yetkililerin, Trump’ın dikkatini farklı alanlara yönlendirmek amacıyla Rusya’nın “hayalet filosunun” engellenmesi ya da İran’a yönelik olası bir saldırı gibi daha az tartışmalı seçenekleri gündeme getirdiği de haberde yer aldı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Grönland’a Rusya veya Çin’in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland’ı biz ele geçirmezsek Rusya ya da Çin komşunuz olacak. Bu olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise daha önce ABD’den gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları açık şekilde reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin bir NATO müttefikine askeri saldırı kararı almasının her şeyin sonu olacağını belirtmişti. Frederiksen, Trump’ın “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland’a ihtiyacımız var” sözlerini de sert bir dille eleştirmişti.