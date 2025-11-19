Ankara’nın Çubuk ilçesinde anaokulu ve özel eğitim öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikti. Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Yeşil Vatana Senin de Katkın Olsun” projesi kapsamında, Çubuk Çayı Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte minikler doğayla buluştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak çevreye katkı sağladı. Nezahat Onbaşı Anaokulu Müdürü Rabia Yılmaz, 35 öğrenci ve velilerin katılımıyla anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ise öğrencilerin doğa sevgisiyle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Velilerden Didem Gülsemiz de, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.