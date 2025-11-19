Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Rüya Gibinin afişi yayınlandı. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizide Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimler başrolleri paylaşıyor. Çok yakında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin afişi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi konumuna gelen Aydan’ın (Seda Bakan), gizemli patronu Emir (Uğur Güneş) ile girdiği tehlikeli ve sürükleyici yolculuğu konu alıyor. Etkileyici hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla Rüya Gibi, yeni sezona damga vuracak yapımlar arasında gösteriliyor.