KANAL D'nin zamansız dizisi Arka Sokaklar'da Ali kabusu devam ediyor. Hikayeye dahil olduğundan bu yana ekibe zor anlar yaşatan Ali'nin son hedefi Rıza Baba oluyor. Bedenen ve zihnen yıpranan Ali, kendisine en çok destek veren isimlerden biri olan Rıza Baba'yı bıçaklayarak ölümle burun buruna getiriyor.

RIZA BABA'YA DUA, ALİ'YE TEPKİ YAĞDI

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tanıtımı izleyenleri şoke etti. Ali'nin Rıza Baba'yı bıçakladığının görüldüğü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Eski karısı Pınar'ı kaçıran, Hüsnü'yü vuran Ali'nin bu kez öfkesini Rıza Baba'ya yöneltmesi izleyicileri endişelendirdi. Sosyal medyada da gündem olan tanıtım sonrası izleyiciler Rıza Baba için dua ederken, Ali'ye ise büyük tepki gösterdi.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşam Kanal D'de.