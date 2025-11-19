Beşiktaş, bel ağrısı yaşayan Portekizli futbolcu Rafa Silva’nın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, sağlık sponsoru Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinde oyuncunun bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda bel ağrısını açıklayacak bir bulguya rastlanmamıştır. Bel ağrısının devam ettiğini belirten oyuncumuza, sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, tedavi programının Rafa Silva ve temsilcisine yazılı olarak iletildiğini belirterek, sürecin sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, “Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir. Yaşanan gelişmeler kamuoyuyla bütün şeffaflığıyla paylaşılacaktır.” denildi.