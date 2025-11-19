MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Kasım Cuma günü İmralı Adası’na gidilmesi yönünde karar alacağını duyurdu. Yıldız, kararın ardından grubu bulunan siyasi partilerden birer milletvekilinin, terör örgütü PKK’nın kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere oluşturulacak heyetle adaya gideceğini belirtti.

Yıldız, sürecin temelini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında yaptığı konuşmanın oluşturduğunu vurgulayarak, bunun “yüzyılın en cesur kurucu siyaset hamlesi” olduğunu ifade etti. Terör tehdidinin modern devletler için çok boyutlu bir güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çeken Yıldız, günümüzde terörizmin yapısının hibrit tehdit modeline dönüştüğünü, dijital ağlar üzerinden yürütülen psikolojik ve finansal operasyonların da bu yapının parçası olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzun yıllardır ağır bedeller ödeyen terör sorununu çözme yolunda tarihi bir fırsat yakaladığını dile getiren Yıldız, “Yol haritası büyük bir başarıyla etap etap tamamlanmaktadır” dedi. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle güvenlik risklerinin bölgesel ve küresel boyutlar taşıdığına dikkat çeken Yıldız, hukuk devleti ilkesinin sürekli güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” olarak tanımladıkları sürecin bir yılı geride bıraktığını belirten Yıldız, benzer süreçlerin diğer ülkelerde 6–7 yılda kaydedebildiği ilerlemenin Türkiye’de bir yıl içinde büyük sükûnet ve kararlılıkla sağlandığınısöyledi. Sürecin, PKK’nın şartsız ve amasız şekilde kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi üzerine kurulduğunu hatırlattı.

Yıldız, açıklamasının sonunda oluşturulacak heyete milletvekili vermek istemeyen bir partinin bunu açık şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirtti.