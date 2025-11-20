AA muhabirinin derlediği TÜİK verilerine göre, Ekim 2025’te Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 117 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payının da artışını ortaya koyuyor.

2024 Ekim ayında sayı 153 bin 772 idi.

Haziran 2025 itibarıyla ise 332 bin 10 olarak ölçüldü.

Elektrikli otomobillerin toplam içindeki payı Ekim 2024’te %1 iken, Ekim 2025’te %1,9’a yükseldi.

Türkiye’nin Otomobili Togg’un Katkısı

Elektrikli araçlardaki bu hızlı artışta Togg’un piyasaya girişi ve kullanıcı tercihlerindeki değişim etkili oldu. Ayrıca, şarj altyapısının yaygınlaşması da elektrikli araç satışlarını destekledi. Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha düşük olması da elektrikli otomobillere ilgiyi artırıyor.

Hibrit Araçlara İlgi Devam Ediyor

Hibrit otomobillere olan talep de yükselişini sürdürüyor:

2011’de sadece 23 hibrit araç kayıtlıydı.

2019’da bu sayı 13 bin 877 ’ye ulaştı.

2023 sonunda 222 bin 328, 2024’te 391 bin 296, Ekim 2025 itibarıyla ise 623 bin 907 oldu.

Hibrit otomobillerin toplam içindeki payı, Ekim 2024’te %2,2 iken, Ekim 2025’te %3,6’ya yükseldi.

Sonuç: Türkiye’de Elektrikli ve Hibrit Araç Pazarı Hızla Büyüyor

Türkiye’de hem elektrikli hem de hibrit araç sayısı son yıllarda katlanarak arttı. Bu büyümede Togg’un piyasaya girişi, şarj altyapısının yaygınlaşması ve çevre bilincinin artması önemli rol oynuyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda elektrikli ve hibrit araç payının daha da yükseleceğini öngörüyor.