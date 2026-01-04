Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının yaşadığı geçim krizine dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve ardından alınan Hakem Heyeti kararlarının memurun alım gücünü erittiğini ifade eden Güzel, TÜİK verilerine dayalı maaş artışlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirterek, 2026 yılının memurlar açısından “sefalet yılına” dönüştürüldüğünü dile getirdi.

“DÜĞMESİ BAŞTAN YANLIŞ İLİKLENDİ”

Toplu sözleşmenin daha ilk günden hatalı kurgulandığını savunan Güzel, “Daha ilk günden yanlış kurgulanmış, düğmesi baştan yanlış iliklenmiş bu toplu sözleşme; kamu çalışanlarının alım gücünü korumak bir yana, 2026 yılını memur için sefalet yılına dönüştürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Sorunun merkezinde TÜİK verilerinin yer aldığını vurgulayan Güzel, “Bizler bugün buradan şunu açıkça söylüyoruz: Sorunun merkezinde TÜİK verileri üzerinden yapılan maaş artışları vardır.” diye konuştu.

“BU MAAŞLARLA YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Yaklaşık üç buçuk aydır uyarıda bulunduklarını dile getiren Güzel, “Tam üç buçuk aydır söylüyoruz: Bu toplu sözleşme memurun geçimini güvence altına almıyor. Bu nedenle ya ek protokol yapılmalı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girerek adil bir düzenleme hayata geçirmelidir.” dedi.

Bu çağrının yalnızca ÜNİPERSEN’e ait olmadığını belirten Güzel, “Öğretmeninden akademisyenine, mühendisten sağlık çalışanına, din görevlisinden idari personele kadar tüm kamu çalışanları aynı noktada birleşiyor: Bu maaşlarla yaşamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

“MEMURUN SOFRASINA NEFES ALDIRACAK TEK BİR DÜZENLEME YOK”

Meclis’in yaklaşık üç aydır çalıştığını hatırlatan Güzel, buna rağmen memurun alım gücünü koruyacak bir adım atılmadığını söyledi. Güzel, “Memurun alım gücünü koruyacak, maaş artışlarını gerçek enflasyon ve piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirecek tek bir düzenleme hâlâ yok.” dedi.

TÜİK verilerinin gerçek hayatla örtüşmediğini savunan Güzel, “TÜİK'e bakıyoruz; memurun marketi ile uzaktan yakından alakası yok.” diye konuştu. 2026 bütçesine de dikkat çeken Güzel, “Yaklaşık bir aydır 2026 bütçesi Meclis’te görüşülerek kanunlaştı. Ancak bu bütçede memurun sofrasına, kirasına, faturasına nefes aldıracak tek bir düzenleme bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

