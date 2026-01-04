Ankara’da su sıkıntısı yaşayan vatandaşların sayısı artıyor. Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi’ndeki Emlak Bankası Blokları C1 Blok’ta, son 3 aydır ciddi su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. Bina sakinleri, günlük yaşamın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

“Yan Apartmanda Su Var, Bizde Yok”

Bina sakini Yavuz Selim Öksüz, yaşanan duruma tepki göstererek, defalarca ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.

“Yakındaki parkta su akıyor, yan apartmanda su var ama bizim binamıza çıkmıyor. 3 gün geliyor, 5 gün kesiliyor. Muhtara gittik, ASKİ’ye gittik, Büyükşehir’e dilekçe verdik ama kimse ilgilenmedi.”

“Duş Almak Lüks Oldu”

Apartmanda yaşayan Sema Sancak ise son bir ayda kesintilerin daha da arttığını belirterek, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini dile getirdi.

"48 dairelik binada yaklaşık 100 kişi yaşıyor. Duş almak, banyo yapmak lüks oldu. Marketlerden 5 litrelik sular alıyoruz. Yıl 2026 ama 90'lı yıllara geri döndük. Karşı apartmanda su var, bizde yok. Bu kabul edilebilir değil."

“Faturasını Ödediğimiz Suyun Hizmetini İstiyoruz”

Sancak, arıza ekiplerinin binada herhangi bir teknik sorun olmadığını, sorunun basınçtan kaynaklandığını söylediğini aktardı.

“Biz kimseyi hedef almıyoruz. Sosyal medyada gündem olmak istemezdik. Tek istediğimiz, faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak.”

Bina Görevlisi: Şehrin Göbeğinde Perişanız

Bina görevlisi Aşur Saka da yaklaşık 3 aydır düzenli su alamadıklarını belirtti.

“Geçen cuma yarım depo su geldi, 15 dakika sonra kesildi. Şehrin merkezinde susuzluk yaşıyoruz. Artık bir çözüm bulunmalı.”

ASKİ Tankerle Su Takviyesi Yaptı

Öte yandan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri gün boyunca binada inceleme yaptı. Su kesintisinin etkilerini azaltmak amacıyla binanın su deposuna tankerle su takviyesi yapıldığı öğrenildi. Ancak bina sakinleri, geçici değil kalıcı çözüm talep ediyor.