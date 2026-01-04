Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde meydana gelen çığ düşmesi korku dolu anlara neden oldu. Dağlık alandan kopan çığın bir evin üzerine gelmesi sonucu, yapının çevresi kısa sürede metrelerce karla kaplandı. Evde bulunan aile dışarı çıkamayarak mahsur kaldı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucu evde bulunan 5 kişi kurtarıldı. Aile, güvenlik gerekçesiyle daha güvenli bir noktaya yerleştirildi. Yetkililer, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Araç Şarampole Yuvarlandı

Öte yandan çığın etkili olduğu bölgede, park halinde bulunan ve içinde kimsenin olmadığı bir aracın da yoldan çıkarak şarampole devrildiği öğrenildi. Bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.