DHA’nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda “bahis” ve “şike” suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan şüphelilerin tutukluluk durumları, Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan inceleme sonucunda değerlendirildi.

Tutukluluk Halleri Devam Ediyor

Hakimlik tarafından yapılan incelemenin ardından, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın da bulunduğu tüm tutuklu şüphelilerin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Tutuklanan İsimler

Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar

Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük hakkında “imza atma” şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydın ve Yücel Gürol ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartlarıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Sürüyor

Futbolda şike ve bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, dosya kapsamındaki delillerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.