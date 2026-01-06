Özel, Yunanistanlı bir gazetecinin sözlerine sert tepki göstererek, “Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı sarayının önünden bir vatandaşımızı alıp götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan” dedi.

“2025 Çok Zor Bir Yıl Oldu”

Özel, konuşmasına yeni yıl mesajıyla başladı. 2025 yılının ülke için zor geçtiğini belirten Özel,

“2025 yılı ülkemiz ve milletimiz için çok zor bir yıl oldu. Ancak 2025’i bütün acılarıyla, bütün haksızlıklarıyla, adaletsizlikleriyle geride bıraktığımızı ümit ediyor, yeni yıla yeni umutlar ve yeni inançlarla giriyoruz”

ifadelerini kullandı.

“Yıkacağız Bu Düzeni”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, vergi sistemini eleştirerek şunları söyledi:

“Yüzde 88’ini orta direk ve yoksullardan alan, verginin sadece yüzde 11’ini vermesi gerekenden alan bu düzenin adı; AK Parti’nin kara düzenidir. İktidarımızın ilk yılında yıkacağız bu düzeni.”

“Emekliler Sefalet Maaşına Mahkûm Edildi”

Asgari ücret ve emekli maaşlarına değinen Özel,

“Emekliler tarihlerinin en kötü değil, artık en dayanılamaz, katlanılamaz sefalet maaşına muhtaç edildiler”

dedi.

“160 Milyar Dolar Kaynak Darbeye Gitti”

Adalet vurgusu yapan Özel, 19 Mart sürecine dikkat çekerek,

“O günden sonra 160 milyar dolar kaynağımız darbeye gitti. Bugün emeklilere verilemeyen para, 19 Mart’ta yanan paradır”

ifadelerini kullandı.

ABD ve Trump Eleştirisi

Dış politikaya da değinen Özel, ABD ve Donald Trump’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler sisteminin yok sayıldığını söyleyen Özel,

“Trump düzeni, Amerika’nın düzeni, dünyanın düzeni olamaz”

dedi.

“Ne Dedin Trump’a?”

Trump’ın Maduro ile ilgili sözlerine atıf yapan Özel, Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

"Trump 'Türkiye'ye git' derken Erdoğan'a sordu mu, sormadı mı? Bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun?"

“Hodri Meydan”

Özel, Yunanistanlı bir gazetecinin sözlerine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlığı sarayının önünden, bir vatandaşımızı alıp da götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan.”

“Biz İktidara Yürüyoruz”

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Özel,

“Biz iktidara yürüyoruz. Mücadeleden bir santim eğilmeyeceğiz”

dedi.