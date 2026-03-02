Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte Alzheimer hastaları ve yaşlı bireyler için inşa edilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Açılış için geri sayımın başladığı merkezde yürütülen son çalışmaları yerinde inceleyen Yaşar ve Haberal, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birim müdürleri de katıldı.

İşletmesi Başkent Üniversitesi tarafından yürütülecek olan merkezde eksikliklerin tamamlanması için son kontrollerin yapıldığı belirtildi.

"Bu proje örnek olacak”

Merkezin yalnızca Yenimahalle için değil, Türkiye genelinde model teşkil edecek bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Yaşar, projenin uzun süredir hayalini kurduğu bir yatırım olduğunu ifade etti.

Yaşar, merkezin Nisan ayında kapılarını açmayı hedeflediğini belirterek, “Bu proje ne kadar başarılı olursa, benzer yatırımların artmasına da o kadar katkı sağlar. Büyük bir emekle hayata geçirdiğimiz bu merkezi halkımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Başkent Üniversitesi’nin katkıları bizim için çok kıymetli. Hem yaşlı yaşam hem de sağlık hizmetlerini bir arada sunacak bir tesis olacak. İlçemize ve Ankara’ya hayırlı olsun” dedi.

116 yatak kapasiteli modern tesis

Toplam 7 bin 868 metrekare inşaat alanına sahip olan kompleksin 3 bin 898 metrekarelik bölümü Yaşlı Yaşam Merkezi, 1.830 metrekarelik kısmı ise Alzheimer Merkezi olarak tasarlandı. Tesis, toplam 116 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.

Her odasında banyo bulunan merkezde; 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda yer alıyor. İki katlı yapıda çok amaçlı salon, iki yemek salonu, iki yemekhane, iki mutfak ve iki servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, iki dinlenme alanı ve bir atölye odası bulunuyor.

Ayrıca açık ve yarı açık sosyal alanlar, yürüyüş parkurları ve spor alanları sayesinde merkez sakinlerinin hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Yetkililer, tesiste psiko-motor, sosyo-duygusal ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik özel programların uygulanacağını belirtti.