AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta gerçekleştirilecek.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

En düşük emekli maaşı masada

Toplantıda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı artışına yönelik olası senaryoların ele alınması bekleniyor. Düzenlemenin bütçeye etkisi, sosyal güvenlik dengeleri ve uygulanabilirlik başlıklarının değerlendirileceği öğrenildi.

Hükümetin, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış nedeniyle en düşük emekli maaşı konusunda yeni bir adım atıp atmayacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.

Gözler açıklamada

Toplantının ardından kamuoyuna resmi bir açıklama yapılması ve düzenlemenin Meclis gündemine taşınmasına ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.